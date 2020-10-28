Американский стриминговый сервис Netflix выдвинет на премию «Оскар» весь актерский состав драмы «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина в номинации «Лучший актер второго плана».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Среди актеров: Саша Барон Коэн, Яхья Абдул Матин II, Майкл Китон, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Джереми Стронг и Фрэнк Ланджелла.
«Суд над чикагской семеркой» – политическая судебная драма. Ее считают одним из главных претендентов на «Оскар»в предстоящем сезоне.
Картина рассказывает о демонстрации против войны во Вьетнаме на Национальном съезде Демократической партии США в Чикаго в 1968 году, которая задумывалась как мирная, но закончилась столкновениями протестующих с полицией. Семерых участников акции обвинили в заговоре и провокациях.
Фильм вышел на Netflix 16 октября.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Американский стриминговый сервис Netflix выдвинет на премию «Оскар» весь актерский состав драмы «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина в номинации «Лучший актер второго плана».
Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Среди актеров: Саша Барон Коэн, Яхья Абдул Матин II, Майкл Китон, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Джереми Стронг и Фрэнк Ланджелла.
«Суд над чикагской семеркой» – политическая судебная драма. Ее считают одним из главных претендентов на «Оскар»в предстоящем сезоне.
Картина рассказывает о демонстрации против войны во Вьетнаме на Национальном съезде Демократической партии США в Чикаго в 1968 году, которая задумывалась как мирная, но закончилась столкновениями протестующих с полицией. Семерых участников акции обвинили в заговоре и провокациях.
Фильм вышел на Netflix 16 октября.