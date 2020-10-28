Американский стриминговый сервис Netflix выдвинет на премию «Оскар» весь актерский состав драмы «Суд над чикагской семеркой» режиссера Аарона Соркина в номинации «Лучший актер второго плана».

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди актеров: Саша Барон Коэн, Яхья Абдул Матин II, Майкл Китон, Эдди Редмэйн, Марк Райлэнс, Джереми Стронг и Фрэнк Ланджелла.

«Суд над чикагской семеркой» – политическая судебная драма. Ее считают одним из главных претендентов на «Оскар»в предстоящем сезоне.

Картина рассказывает о демонстрации против войны во Вьетнаме на Национальном съезде Демократической партии США в Чикаго в 1968 году, которая задумывалась как мирная, но закончилась столкновениями протестующих с полицией. Семерых участников акции обвинили в заговоре и провокациях.

Фильм вышел на Netflix 16 октября.