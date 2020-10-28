Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил 27 октября, что президент Франции Эммануэль Макрон «сам сейчас становится похож на террориста», а верховный муфтий Чечни назвал Макрона «террористом №1».

Это результат нескольких жестких заявлений в адрес исламских экстремистов, которые президент Франции сделал по следам убийства учителя Самуэля Пати: несколько дней назад чеченский подросток под Парижем отрезал педагогу голову за лекцию, где тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда, говорится в сюжете Настоящего времени.

Убийство Пати потрясло Францию. Тысячи людей пришли на его похороны. Они подчеркивали, что религиозному экстремизму нет места во Франции, а страна никогда не перестанет быть светской республикой, а религиозные нормы никогда не будут в ней доминировать или определять учебную программу.

Президент Эммануэль Макрон также произнес речь на похоронах Пати, и она была жесткой: он сказал, что ислам переживает кризис, и призвал к борьбе с радикальным исламским экстремизмом во Франции.

— Сэмуэль Пати стал жертвой зловещего заговора, глупости, лжи, ненависти, ненависти к тому, кем мы являемся, по сути. Мы продолжим эту борьбу за свободу и разум, символом которой он сейчас является. Потому что мы в долгу перед ним, потому что мы в долгу перед самими собой. Потому что во Франции, профессор, свет никогда не гаснет. Да здравствует Республика. Да здравствует Франция, — сказал Эммануэль Макрон.

Многие исламские богословы и политики восприняли слова Макрона как объявление войны всему исламу. Президент Франции стал объектом критики и нападок в некоторых мусульманских странах. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону «лечить голову»:

— Что еще можно сказать о главе государства, который не понимает, что такое свобода вероисповедания, и ведет себя подобным образом по отношению к миллионам людей, живущих у него в стране, но принадлежащих другой вере? – добавил турецкий президент.

Одновременно он и несколько других политиков призвали мусульманские страны к бойкоту французских товаров.