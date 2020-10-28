Правительство Германии планирует вести ряд строгих мер по борьбе с коронавирусом, чтобы остановить стремительный рост инфицирования.

Об этом пишет DPA, ссылаясь на проект решения.

Меры будут представлены в среду, когда канцлер Ангела Меркель планирует провести видеоконференцию с премьерами 16 федеральных земель.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу 4 ноября и будут действовать до конца следующего месяца, людям будет разрешено встречаться на публике только с членами своей семьи и еще одним домохозяйством.

Бары, клубы, пабы и аналогичные заведения будут открыты только для еды на вынос, ночевки в гостиницах будут разрешены только по уважительной причине, а кинотеатры, театры и спортивные сооружения, такие как тренажерные залы и бассейны, будут закрыты.

Косметические студии, массажные салоны и тату-студии также не будут работать в течение ноября.

Сектор розничной торговли останется открытым, равно как и парикмахерские и учреждения, предлагающие такие медицинские процедуры, как физиотерапия.

Школы и детские сады также останутся открытыми, но от них потребуется ввести новые протоколы гигиены.

Число новых инфекций в Германии в настоящее время намного превышает уровни, наблюдавшиеся во время первого пика пандемии коронавируса в марте и апреле.

С тех пор количество тестирований значительно активизировалось, но власти считают, что во всплеске виноваты общественные собрания и ночная жизнь.

В Германии зарегистрировано 11409 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа во вторник, что является огромным всплеском по сравнению с тем же днем на прошлой неделе, когда было 6868 случаев заражения.

Ранее сообщалось, что Германия и Польша ввели новые ограничения в попытке замедлить распространение коронавируса COVID-19 на фоне роста числа заражений.