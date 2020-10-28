Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют военному превосходству Америки.

Об этом он сказал во время выступления в штате Висконсин, сообщает Fox News.

Дональд Трамп сказал, что США удалось стать мировым лидером в сфере ядерного вооружения и создать такую армию, мощи которой завидуют Россия и США.

— Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют, – сказал Дональд Трамп.

Он также акцентировал внимание на том, что американское ядерное вооружение сейчас «в наилучшем виде».

Президент США сказал, что военная мощь нужна американским штатам для сохранения мира.

Напомним, в феврале сенат США поддержал резолюцию, которая ограничивает полномочия президента Дональда Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана.