Неправильное пакование избирательной документации привело к тому, что Центральная районная территориальная избирательная комиссия в Николаеве приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках.

Об этом пишет Iнше ТВ.

Сегодня, 27 октября, Центральная районная в г. Николаеве ТИК приняла (во многих случаях — только по первому разу) протоколы участковых избирательных комиссий. Кто-то сдал протоколы с первого раза, кого-то отправили на уточнение протоколов из-за выявленных ошибок и неточностей, а по каким-то комиссиям районная ТИК приняла решение о пересчете бюллетеней из-за неправильного их пакования.

В частности, после того, как районная ТИК закончит прием уточненных протоколов, она в присутствии членов УИК возьмется пересчитывать бюллетени и составит новые протоколы. Так, бюллетени по выборам депутатов горсовета и городского головы будут пересчитаны на участках 480880, 480936, 480917, 480898, 480890. На участках 480885, 480886, 480887, 480909, 480926, 480876, 480925, 480913, 480875, 480884, 480922 будут пересчитывать бюллетени по выборам депутатов горсовета.

Напомним, что политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета.