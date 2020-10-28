Сегодня, 28 октября, в Кривом Роге Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой поезд и 14 его вагонов. В результате происшествия люди не пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, авария произошла в 4:10 на окраине города в результате разъединения сцепления между вагонами. Сейчас принимаются меры для ликвидации последствий происшествия.

Кроме того, следственно-оперативная группа полиции устанавливает все обстоятельства, а полицейские обеспечивают охрану публичной безопасности на месте аварии. Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, что в Швейцарии сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший из Германии.