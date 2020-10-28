Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден пообещал в случае избрания приложить все усилия для расширения санкций против режима Александра Лукашенко в Беларуси.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на официальное обращение Джо Байдена.

— Я продолжаю поддерживать народ Беларуси и поддерживать его демократические стремления. Я также осуждаю чудовищные нарушения прав человека, совершенные режимом Лукашенко. Ни один лидер, который пытает собственный народ, никогда не может претендовать на законность. Поэтому международное сообщество должно значительно расширить санкции против сторонников Лукашенко и заморозить оффшорные счета, на которых они сохраняют свое украденное богатство, - сказал Джо Байден.

Он добавил, что в случае избрания президентом, также будет сотрудничать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы «составить план экономической поддержки действительно суверенной, демократической Беларуси».

Джо Байден Байден также отметил, что присоединяется к Светлане Тихановськои и народу Беларуси в призывах к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и свободным и честным выборам, чтобы «белорусский народ наконец мог реализовать демократические права, за которые они принесли так много жертв».

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях на голосовании.

После закрытия избирательных участков в Минске и других городах страны прошли акции протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с силовиками.

ЦИК Беларуси 10 августа огласил предварительные результаты выборов президента. По данным, Александр Лукашенко набирал 80,23% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская – 9,9%. Ее штаб не признал официальные результаты. Светлана Тихановская и ее избирательный штаб заявили, что они готовы к затяжным протестам.