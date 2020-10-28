В Государственном бюро расследований рассказали, для чего ведомству нужен телескоп стоимостью в 17 тысяч гривен из бюджетных средств.

В ГБР объяснили «Стране», что телескоп нужен не для наблюдения за звездами.

«Данный прибор позволяет спецназу получать изображение с дальних расстояний», - прокомментировали необходимость покупки этого аппарата в пресс-службе ГБР в среду, 28 октября.

Ранее стало известно, что ГБР купило телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4 стоимостью почти 17 тысяч гривен. Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте государственных закупок Prozorro.