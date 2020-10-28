Врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

– Раздаются упреки по поводу того, что Украина не готова к дистанционному обучению - это оскорбление для большинства педагогов... Украина на сегодня относительно готова к дистанционной форме образования, - указано в сообщении.

Шкарлет подчеркнул, что такой формат обучения никогда не заменит реальное общение, которое есть при очном обучении.

– Всегда дистанционное образование рассматривали, как возможность получения дополнительных преимуществ. Но есть тот факт, что «красный» уровень эпидемической опасности предусматривает проведение исключительно дистанционных занятий, - отметил глава МОН.

Он добавил, что организация образовательного процесса в дистанционном или смешанном форматах в условиях пандемии требует не только средств, но и в значительной мере желания и стремления к изменениям, работы и организации руководителей учебных заведений.

Напомним, ранее в Министерстве образования и науки Украины сообщили, что решение об организации работы школ после каникул будет решаться руководителями учебных заведений в каждом случае отдельно. Это касается школ, в которых находятся избирательные участки.