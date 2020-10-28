Одним из пунктов предвыборной программы кандидата на пост Николаевского городского головы от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислава Чайки является возврат многоэтажных домов на баланс ЖЭКов города.

Программа Владислава Чайки опубликована на сайте MK.mk.ua.

Программа Владислава Чайки состоит из нескольких разделов. В разделе «Реформирование и развитие жилищно-коммунального хозяйства» говорится о том, что он, став мэром, планируется отменить решение исполнительного комитета о передаче жилья из коммунальной собственности в распоряжение жителей города.

«В связи с тем, что город был неэффективным собственником имущества, сначала провести инвентаризацию каждого дома, определить перечень работ, которые нужно выполнить для продолжения срока эксплуатации домов, провести строительные работы, а потом передать жителям», — говорится в программе.

Речь идет о решении исполкома Николаевского горсовета №121 от 12 февраля текущего года, которым было дано разрешение на списание многоквартирных жилых домов с балансов коммунальных предприятий Николаевского городского совета и других юридических лиц, которые содержат жилой фонд города.

Этим решением исполком дал разрешение на списание с баланса многоквартирных жилых домов, которые находились на балансе коммунальных ЖЭКов «Бриз», «Прибужье», «Зоря», «Південь», коммунальный ЖЭК №24, «Пилот», «Океан», «Гуртожиток», а также частных ЖЭКов «Добробут», «Центральный 1», «Забота», «Николаевдомсервис», «ЖЭК-10», «Лески-М», «Ліс-Центр С», в которых находятся помещения частной и других форм собственности. К таким помещениям относятся подвалы, крыши, подъезды, бытовые помещения, тамбуры, чердак, технические этажи и проходные помещения.

Алексей Пелипас и Владислав Чайка

Отметим, что Владислав Чайка является партнером николаевского бизнесмена Алексея Пелипаса, владеет ЖЭКами и строительными компаниями. По данным реестра Министерства юстиции, он вместе с Алексеем Пелипасом и его супругой Татьяной Глонзой является владельцем ООО «ЖЭК «Забота» и ООО «Центральный 1». Также Владислав Чайка является совладельцем компании «Бізнес-Реал». Фирма известна тем, что в 2012 году застроила торговыми киосками остановку Соборную по проспекту Центральному.

Что касается работы ЖЭКов «Центральный-1» и «ЖЭК «Забота», учредителем которого является Владислав Чайка, то, как пишет Центр журналистских расследований, им был отданы на облуживание самые престижные и коммерчески привлекательные районы города – центр и прилегающие к нему кварталы. Придя на рынок коммунальных услуг, частные ЖЭКи начали приватизировать помещения в жилых домах, которые якобы были необходимы для работы жилищных контор. Далее приобретенные помещения переходили в собственность учредителей этих ООО – Алексею Пелипасу и Владиславу Чайке.