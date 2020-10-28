В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.

– Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.