В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.
– Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.
Так, около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа без последующего возгорания.
– Задымление составило около 200 кв. метров. По предварительной информации, в результате происшествия два человека погибли, 9 получили различные травмы. На место происшествия срочно выехало руководство Дергачевского отдела полиции, следственно-оперативная группа, - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.