В Турции устроили протесты против заявлений президента Франции Эммануэля Макрона об исламе. Они прошли в Болу, Самсуне, в Кайсере, Нигде, Кырыккале, а также в Бурдуре.

Об этом сообщает Haberler.

Как сообщается, протестующие считают, что Макрон «использует заявления ксенофобского и расистского содержания для прикрытия своего политического кризиса». Они также выражали несогласие с политикой французского лидера, которая, по их мнению, содержит признаки притеснений по религиозному признаку.

Отметим, недавно Макрон предложил построить во Франции «просвещенный ислам» после жестокого убийства французского учителя религиозным фанатиком.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал турецкий народ бойкотировать французские бренды на фоне «исламофобских высказываний» президента Франции Эммануэля Макрона.