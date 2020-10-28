В Николаеве на избирательном участке №480898 в Центральном районе наблюдатели выявили грубые нарушения в оформлении документации, а также хранении бюллетеней.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Сегодня, 28 октября, на участке №480898, который расположен в центральной городской библиотеке имени Марка Кропивницкого, после вскрытия сейфа с бюллетенями и избирательной документацией о результатах выборов в Николаевский районный и областной советы наблюдатели и кандидаты в депутаты выявили грубые нарушения.

В частности, по словам кандидата в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Станислава Мартиросова, члены комиссии с нарушениями заполнили протоколы о подсчете голосов. Так, количество избирателей, которые проголосовали на данном избирательном участке, а именно 595 человек, не совпадает с количеством голосов, которые поддержали территориальный список от каждой партии. Помимо этого, данный протокол с результатами не был подписан всеми членами избирательной комиссии, а также не был изготовлен в 4 экземплярах, как того требует закон.

Протокол комиссии

В свою очередь, его коллега, кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Юлия Кравченко отметила, что один из пакетов с бюллетенями, которые хранились в сейфе на избирательном участке, оказался поврежденным, что также является грубым нарушением.

По словам Юлии Кравченко, в действиях членов комиссии прослеживается преступный сговор.

— Такого, наверное, еще вся страна не видела. Чтобы такие грубые нарушения были допущены всеми членами комиссии. В таком случае создается впечатление, что все члены комиссии вступили в преступный сговор. За это же придется отвечать, — заявила Юлия Кравченко.

Кандидат также вызвала наряд полиции для того, чтобы зафиксировать все выявленные нарушения и привлечь членов комиссии к ответственности.

Напомним, неправильное пакование избирательной документации привело к тому, что Центральная районная территориальная избирательная комиссия в Николаеве приняла решение о пересчете бюллетеней на 16 участках.