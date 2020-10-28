Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.

Об этом сообщила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк на своей странице в Facebook.

Согласно протоколу заседания комитета Верховной Рады по свободе слова от 20 октября, посещать Раду запретили журналистам 22 СМИ.

– Первая реакция - шок. Да нет, это фейк. Не фейк! Пресс-служба Аппарата ВР, во исполнение решения Комитета ВР по свободе слова, лишила аккредитации целый ряд известных независимых СМИ - Слідство.Інфо, Громадське Донбас, НикВести, собираем еще информацию кого. Нарушение законодательства, Конституции и прямая цензура. Что, коллеги, давно акций протеста и бойкотов от журналистов мы не делали!, - написала Оксана Романюк.

Напомним, в июле 2019 года во время своего визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы чиновники не ограничивали средства массовой информации в доступе на различные мероприятия, в том числе и с его участием.