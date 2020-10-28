Полицейские разоблачили «схему» хищения почти миллиона гривен государственных средств на Николаевском филиале Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщается на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что трое руководителей структурных подразделений филиала в период с 2017 по 2019 годы организовали фиктивное трудоустройство и начисляли заработную плату на общую сумму 928 тысяч 451 гривна, которыми распоряжались по своему усмотрению.

Сегодня, 28 октября, чиновникам сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Отмечается, один из подозреваемых является действующим депутатом районного совета.

— В настоящее время проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения, - сказано в сообщении.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины провела обыски в одесских офисах государственных предприятий морской отрасли из-за причастности к масштабным злоупотреблениям, по причине которых государство ежегодно несло убытки в особо крупных размерах.