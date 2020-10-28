В Николаеве правоохранители совместно с представителями местного самоуправления и Госпотребслужбы будут постоянно проверять заведения общественного питания, торговые и развлекательные центры, фитнес-клубы и другие места для досуга граждан, в соответствии с требованиями законодательства, должны временно прекратить свою работу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

– Превентивные меры закончились, теперь для предотвращения распространения коронавируса полиция будет привлекать нарушителей к ответственности, - говорится в сообщении.

В Нацполиции призвали жителей Николаевской области, в частности, предпринимателей, не пренебрегать условиями карантина.

Также в ведомстве напомнили, что за нарушение условий карантина предусмотрено наказание (статья 44-3 КУоАП) - штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

– Полиция рекомендует воздержаться от поездок в другие населенные пункты и участия в массовых мероприятиях, а также соблюдать правила личной гигиены, выполнять рекомендации врачей и пользоваться информацией об эпидемиологической ситуации в стране только из официальных источников, - отметили в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве прошел «Мирный митинг» на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.