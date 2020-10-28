В четверг, 29 октября, на территории Николаевской области из-за сильного тумана объявлен «желтый» уровень опасности.

Как сообщают Службе автомобильных дорог области видимость на дорогах составит 200-500 метров.

Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

— Служба автомобильных дорог в Николаевской области обращается к водителям с просьбой быть бдительными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдать правила дорожного движения, пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасный интервал и дистанцию, а также не превышать скорость!, - сказано в сообщении.

Напомним, что 14 января 2020 года в результате аварии в Геническом районе Херсонской области пострадали четверо сотрудников полиции.