Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Об этом сообщаил председатель НАПК Александр Новиков, пишет Украинская правда.

– Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины. Не будет реестра деклараций (с 18 часов на сайте - прим.). Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости, - сказал он.

Отмечается, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.