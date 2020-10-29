Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали 75 миллионов человек. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.

Соответствующие подсчеты, опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Из этого количества по почте проголосовали 49,4 миллиона человек, а 25,6 млн пришли на участки лично.

Лидеры по досрочному голосованию штаты Техас (8,2 миллиона человек), Калифорния (7,9 миллиона) и Флорида (6,9 миллиона).

Как сообщалось, после первых предвыборных дебатов в США большинство американцев отдают предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.