После решения Конституционного суда по отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование доходов будут закрыты уголовные производства в отношении таких лиц.

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире Hromadske.

— Мы это уже проходили раньше. Когда Конституционный суд отменил ответственность за незаконное обогащение и тогда все дела, которые были внедрены с подозрениями, которые были на рассмотрении в судах, они все были закрыты. Именно со ссылкой на решение Конституционного суда. Потому что статья декриминализирована, ответственность отменена. Все дела, которые сейчас расследуются, которые сейчас с подозрениями, рассматриваются в судах и их рассмотрение не завершено, все эти дела были закрыты, — заявил Артем Сытник.

По его словам, около 100 дел по недостоверному декларированию, которые расследуются НАБУ, будут закрыты, еще около 20 находится на рассмотрении судов.

— Решение принято в угоду определенным элитам, — сказал Артем Сытник.

Он добавил, что таким образом антикоррупционные органы «лишаются инструментов борьбы с коррупцией».

— Вторая причина - это попытки определенных пророссийских сил испортить отношения Украины с нашими западными партнерами, — добавил директор НАБУ.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.