Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации в двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В ведомстве напомнили, что декларирование недостоверной информации — это нарушение статьи 366-1, которую судьи признали неконституционной.

НАПК отмечает наличие у Ирины Завгородней и Сергея Головатого конфликта интересов во время участия в принятии решения — закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях.

Как сообщили в ведомтсве, в декларации Сергея Головатого за 2019 год выявлено 3,6 миллиона гривен недостоверных сведений, а у его коллеги Ирины Завгородней за 2018 год обнаружено недостоверных сведений на 615 тысяч гривен, в декларации за 2019 год — 754 тысячи.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

При этом в КСУ заявили, что что несколько месяцев находятся под давлением органов государственной власти, в частности, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и отдельных политиков.