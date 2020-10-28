В Конституционном Суде обнародовали заявление собрания судей к президенту, премьеру и главе Верховной Рады, в котором сообщили о давлении.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В КСУ заявили, что несколько месяцев находятся под давлением органов государственной власти, в частности, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и отдельных политиков.

«Незаконное влияние оказывается как на отдельных судей Конституционного Суда Украины так и на Суд в целом с целью остановки его работы, подрыва авторитета и потери общественного доверия. Официально заявляем, что вопреки попыткам отдельных лиц и политиков дестабилизировать работу органа конституционной юрисдикции Конституционный Суд Украины в своей работе будет руководствоваться Конституцией, Законом Украины «О Конституционном Суде Украины» и будет действовать исключительно в интересах украинского народа», — говорится в обращении.

Решением собрания судей КСУ председателю суда Александру Тупицкому поручено сообщить лично Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины и Премьер-министру Украины о сложившейся ситуации.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.