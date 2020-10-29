Начиная с 15 ноября министры смогут обрабатывать все правительственные документы в электронном виде.

Об этом во время заседания правительства в среду сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает корреспондент Укринформа.

— Сегодня у нас первое заседание полностью проходит в онлайне, мы продолжаем курс на цифровизацию. Важно, чтобы во время пандемии правительство могло работать и принимать быстрые решения. Сегодняшним решением мы вводим возможность правительства и министров обрабатывать нормативно-правовые акты в электронном документообороте, — отметил Михаил Федоров.

Он уточнил, что в правительстве уже почти 90-95% документов обрабатывались через электронный документооборот, но всегда были нормативно-правовые акты, занимающие много бумаг.

— С 15 ноября (предусмотреть, — прим.) использовать специальные модули нашего документооборота и уже согласовывать нормативно-правовые акты в электронном виде, — сказал Михаил Федоров, объясняя суть принятого на заседании проекта решения.

Напомним, что с 4 февраля действует система «Электронный законопроект», предусматривающая переход Верховной Рады Украины на цифровую форму документооборота.