В Житомирской области компенсации получили все 12 семей, пострадавших из-за лесных пожаров в Овручском районе. Им выплатили по 300 тысяч гривен.
Об этом заявил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.
По его словам, процесс выплат задержался на полгода из-за того, что «отдельные деятели пытались нажиться или сделать себе пиар».
— Все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен, - написал Виталий Бунечко.
Напомним, масштабные пожары в Житомирской области вспыхнули в апреле. Тогда из-за пожаров были разрушены или повреждены более 70 домов. Пожары удалось ликвидировать лишь спустя две недели. При этом к тушению пожара было привлечено 596 человек и 77 единиц техники, а также авиация.
Позже правительство выделило 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.
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В Житомирской области компенсации получили все 12 семей, пострадавших из-за лесных пожаров в Овручском районе. Им выплатили по 300 тысяч гривен.
Об этом заявил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко в Facebook.
По его словам, процесс выплат задержался на полгода из-за того, что «отдельные деятели пытались нажиться или сделать себе пиар».
— Все 12 семей, пострадавших в результате лесных пожаров в Овручском районе, в полном объеме получили материальную помощь в размере 300 тысяч гривен, - написал Виталий Бунечко.
Напомним, масштабные пожары в Житомирской области вспыхнули в апреле. Тогда из-за пожаров были разрушены или повреждены более 70 домов. Пожары удалось ликвидировать лишь спустя две недели. При этом к тушению пожара было привлечено 596 человек и 77 единиц техники, а также авиация.
Позже правительство выделило 25 миллионов гривен на ликвидацию последствий пожаров в Житомирской области.