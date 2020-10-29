В среду, 28 октября заместитель главы Николаевской ОГА Александр Трайтли и начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Павел Георгиев провели видеоселекторное совещание с главами райгосадминистраций, городскими (городов областного значения) головами, главами ОТГ по предотвращению распространения на территории Николаевской области коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской ОГА.

В начале совещания Александр Трайтли акцентировал внимание на ухудшении эпидемической ситуации.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом на Николаевщине растет каждый день и отметил необходимость постоянного проведения информационно-разъяснительной работы среди населения, проверок соблюдения противоэпидемических мероприятий в транспорте, местах большого скопления населения и тому подобное.

Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев сообщил, что в связи с резко возрастающей загруженностью коек с Министерством здравоохранения Украины согласовано перепрофилирование многопрофильных больниц для приема только пациентов с COVID-19.

— 19 октября распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня нами был сформирован такой список лечебных учреждений в который вошли: КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Николаевского областного совета, КНП Николаевского городского совета «Родильный дом № 1», КНП Николаевского городского совета «Городская больница №1», КНП Николаевского городского совета «Городская больница №5», КНП «Первомайская центральная районная больница» Первомайского районного совета Николаевской области, КНП «Новоодесская центральная районная больница» Новоодесского районного совета, КНП «Новобугская центральная районная больница» Новобугского районного совета. Заведением, которое будет принимать пациентов с легкой формой болезни и пациентов, которым негде проходить самоизоляцию, определено КНП «Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр» Николаевского областного совета на 100 койко мест, - отметил он.

Павел Георгиев доложил, что заведениями которые будут продолжать работу с больными COVID-19 и свою дальнейшую работу как многопрофильные больницы остаются КП «Коммунальное некоммерческое предприятие Вознесенская многопрофильная больница» Вознесенского городского совета, КНП «Николаевская центральная районная больница» Николаевского районного совета, КНП Николаевского городского совета «Городская больница №3», КНП «Николаевская областная детская клиническая больница» Николаевского областного совета, КНП Николаевского городского совета «Городская детская больница №2», КНП «Многопрофильная больница Баштанского района» Баштанского районного совета, КНП «Доманевская центральная районная больница» Домановского районного совета и КНП «Очаковская центральная районная больница» Очаковского районного совета.

Александр Трайтли отметил, что согласно распоряжению правительства необходимо как можно скорее обеспечить 80 процентов коечного фонда кислородом. Для этого государством выделена субвенция 4,8 миллионов гривен для лечебных учреждений Николаева с которыми подписано «ковидний пакет».

— Увеличение кислородных точек в больницах, определенных для приема больных с коронавирусом, — это наша первоочередная задача на сегодня, - акцентировал Александр Трайтли.

По словам Александра Трайтли, согласно распоряжению главы Николаевской ОГА Александра Стадника, эти средства уже распределено и направлено в районы для установки 319 точек подачи кислорода.

— Сегодня у нас уже есть 17 больниц, принимающих больных коронавирусом, то есть практически все многопрофильные больницы в районах и городах областного значения согласно поручению правительства перепрофилированы. А это — 1577 коек из которых 527 уже оборудованы кислородными точками, - отметил Александр Трайтли.

Также он напомнил об оптимизации маршрутов по которым больных коронавирусом направляют в больницы.

— Каждый день руководители больниц сообщают в КНП «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Николаевского областного совета о наличии свободных мест и больные направляются согласно территориальной доступности, - отметил он.

В ходе совещания участники обсудили проблемные вопросы и пути скорейшего обеспечения больниц кислородом.

Информация подготовлена пресс-службой Николаевской облгосадминистрации