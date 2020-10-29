На фоне протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. На его место назначили Ивана Кубракова.

Об этом сообщает местный портал TUT.BY.

Сообщается, что уже бывший министр внутренних дел Юрий Караев назначен помощником президента Беларуси в Гродненской области.

Новым главой МВД стал Иван Кубраков, который до этого возглавлял милицию Минска.

Отметим, накануне Караев в интервью каналу «Беларусь 1» заявил, что силовики, которые врывались в квартиры минчан, не нарушали закон. Речь идет об инцидентах, когда протестующие пытались скрыться от милиции в чужих квартирах.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что отдал приказ разогнать акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 25 октября, в Минске.