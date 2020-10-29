29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.
Об этом сообщается на сайте «Института массовой информации».
В частности, Нацсовет ввел Оксану Романюк, выбранную от сферы журналистики и Виктора Бобыренко, избранного от сферы местного самоуправления.
13 октября исполнительную директора общественной организации «Институт массовой информации» Оксану Романюк выбрали членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины от общественных организаций в сфере журналистики.
По словам Романюк, среди ее приоритетов максимальное содействие развитию Общественного вещателя в онлайне, регулирование ситуации с сокращением персонала НСТУ в регионах, усиление международного сотрудничества, продвижение прозрачности НСТУ и усиление критического мышления у населения, в том числе борьба с фейками.
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29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.
Об этом сообщается на сайте «Института массовой информации».
В частности, Нацсовет ввел Оксану Романюк, выбранную от сферы журналистики и Виктора Бобыренко, избранного от сферы местного самоуправления.
13 октября исполнительную директора общественной организации «Институт массовой информации» Оксану Романюк выбрали членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины от общественных организаций в сфере журналистики.
По словам Романюк, среди ее приоритетов максимальное содействие развитию Общественного вещателя в онлайне, регулирование ситуации с сокращением персонала НСТУ в регионах, усиление международного сотрудничества, продвижение прозрачности НСТУ и усиление критического мышления у населения, в том числе борьба с фейками.