29 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев протоколы конференций общественных объединений, ввел в состав наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины двух новых членов.

Об этом сообщается на сайте «Института массовой информации».

В частности, Нацсовет ввел Оксану Романюк, выбранную от сферы журналистики и Виктора Бобыренко, избранного от сферы местного самоуправления.

13 октября исполнительную директора общественной организации «Институт массовой информации» Оксану Романюк выбрали членом наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины от общественных организаций в сфере журналистики.

По словам Романюк, среди ее приоритетов максимальное содействие развитию Общественного вещателя в онлайне, регулирование ситуации с сокращением персонала НСТУ в регионах, усиление международного сотрудничества, продвижение прозрачности НСТУ и усиление критического мышления у населения, в том числе борьба с фейками.