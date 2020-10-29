Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на ответ Государственного пограничного комитета Беларуси.
«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — говорится в сообщении.
Согласно разъяснениям под ограничения не подпадают: дипломаты, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
В Госпогранслужбе «Украинской правде» подтвердили ограничения въезда со стороны Беларуси.
— По имеющейся у Госпогранслужбы информации, республика Беларусь прекращает пропускные операции в своих пунктах пропуска. От белорусских пограничников поступили сообщения об этом. Отмена пропуска начинает действовать с 18 часов по минскому времени с сегодняшнего дня. Ситуацию они объясняют недопущением распространения коронавируса на территорию Беларуси. Под ограничения не подпадают только 3 категории: люди, которые въезжают по дипломатическим или служебным паспортам, водители грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и члены поездных бригад, — рассказал спикер ГПС Андрей Демченко.
В тоже время, не сказано ни о каких-то ограничениях на выезд из Беларуси.
Напомним, что на фоне протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. На его место назначили Ивана Кубракова.
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Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.
Об этом сообщает TUT.by со ссылкой на ответ Государственного пограничного комитета Беларуси.
«В связи со сложившейся эпидемической обстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины», — говорится в сообщении.
Согласно разъяснениям под ограничения не подпадают: дипломаты, водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок, члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.
В Госпогранслужбе «Украинской правде» подтвердили ограничения въезда со стороны Беларуси.
— По имеющейся у Госпогранслужбы информации, республика Беларусь прекращает пропускные операции в своих пунктах пропуска. От белорусских пограничников поступили сообщения об этом. Отмена пропуска начинает действовать с 18 часов по минскому времени с сегодняшнего дня. Ситуацию они объясняют недопущением распространения коронавируса на территорию Беларуси. Под ограничения не подпадают только 3 категории: люди, которые въезжают по дипломатическим или служебным паспортам, водители грузовых транспортных средств, осуществляющих международные перевозки и члены поездных бригад, — рассказал спикер ГПС Андрей Демченко.
В тоже время, не сказано ни о каких-то ограничениях на выезд из Беларуси.
Напомним, что на фоне протестов в Беларуси президент Александр Лукашенко уволил министра внутренних дел Юрия Караева. На его место назначили Ивана Кубракова.