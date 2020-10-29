Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией. В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
29 октября состоялась встреча главы МВД Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. В ходе встречи они обсудили активизацию сотрудничества между Украиной и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита Владимира Зеленского в Лондон.
Арсен Аваков отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.
— Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства, — заявил он.
При этом министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинцев. Он также добавил, что такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Великобритании в этом вопросе.
В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией. В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
29 октября состоялась встреча главы МВД Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. В ходе встречи они обсудили активизацию сотрудничества между Украиной и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита Владимира Зеленского в Лондон.
Арсен Аваков отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.
— Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства, — заявил он.
При этом министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинцев. Он также добавил, что такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Великобритании в этом вопросе.
В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.