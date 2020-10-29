В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает Европейская правда.
— Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима, — говорится в письме.
Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.
Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.
В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:
— Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества, — говорится в письме.
Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработки изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.
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В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.
Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает Европейская правда.
— Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима, — говорится в письме.
Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых было введен безвизовый режим.
Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы — квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.
В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:
— Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества, — говорится в письме.
Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработки изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.
Напомним, что Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.
Ранее Конституционный суд признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.
Позже директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил, что из-за решения КСУ придется закрыть 110 дел.