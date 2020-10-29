Конституционный Суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

Об этом сообщает Национальное агентство по предупреждению коррупции.

— Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата, - сказал глава НАПК Александр Новиков.

Он пояснил, что Конституционный суд лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

Таким образом КС фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением по поводу возможного «перебрасывания» голосов при подсчете.