Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий вызван на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщается на сайте ГБР.

— Глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений, — отмечается в пресс-релизе.

Как сказано в документе, изучается влияние преступной организации на деятельность судов, вынесение неправосудных решений для незаконного отчуждения имущественных активов. Допрос Александра Тупицкого назначен на 2 ноября.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.