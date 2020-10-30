Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте ВР.

Владимир Зеленский просит признать решение КСУ от 27 октября «ничтожным» и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Речь идет о решении, которым КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, а также заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Законопроект Владимира Зеленского предусматривает, что Закон Украины «О предотвращении коррупции» и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также Владимир Зеленский выступает за прекращение полномочий всех судей.

— Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этим законом, — говорится в тексте документа, переданного на рассмотрение Рады.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Сегодня вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.