Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

— Только что на внеочередном заседании правительства с участием Президента Украины Владимира Зеленского во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны приняли распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки, — написал Олег Немчинов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский попросил правоохранителей разобраться, что привело к решению Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования. Глава государства попросил их «получить все детали».

Напомним, в Конституционном Суде обнародовали заявление собрания судей к президенту, премьеру и главе Верховной Рады, в котором сообщили о давлении.

Перед этим Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.