Президент Украины Владимир Зеленский просит правоохранителей разобраться, что привело к решению Конституционного суда Украины об отмене электронного декларирования. Глава государства попросил их «получить все детали».

Об этом он сказал в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает РБК-Украина.

— Хочу сказать от себя: эти моменты влияния на работу Конституционного суда Украины, здесь бы я хотел с просьбой обратиться к нашим правоохранительным органам, чтобы они получили все детали, которые привели к этому решению, — заявил президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что решение КСУ — целенаправленные действия определенных лиц, направленные на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны государства, передает «Европейская правда».

— Демонтаж контрольных функций НАПК и уголовной ответственности за сознательное нарушение требований законодательства о декларировании никогда не будет воспринят обществом, а также нашими партнерами в Евросоюзе. Мы с вами уже получаем четкие сигналы, — добавил Владимир Зеленский.

Он пообещал, что система электронного декларирования в Украине будет работать.

— Сразу скажу о главном, чтобы ни у кого не было ни малейшего сомнения: система электронного декларирования в Украине будет работать. Законопроекты для ее обновления должны быть подготовлены и направлены в ВР как неотложные, — отметил глава государства.