Среди пришедших на местные выборы 25 октября, на 11% преобладают пенсионеры.

Об этом 29 октября в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» сказал директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

— То есть молодежь не пришла, а старший возраст пришел. Конечно, подкованный избиратель, определенный по всем направлениям международной политики, внутренней политики, оппозиции или позиции в отношении президента, — он приходил и высказывал свою точку зрения. Это такая уверенность в своем выборе. Это уверенность в том, что ты контролируешь свою жизнь, если говорить языком психологии. Эти люди пришли, — сказал Алексей Антипович.

По его словам, не пришли на выборы те, кто чувствует «депрессивные состояния, более плохое настроение, разочарование, безразличие».

А вот молодежь, по мнению директора «Рейтинга», скорее шла на выборы из-за заинтересованности.

— Пусть в меньшей степени, чем есть в Украине молодежь, но она все-таки пришла. Средний возраст шел на выборы в связи с тем, что он хочет контролировать свою жизнь. Соответственно, он берет на себя ответственность за себя, за будущее государства, за город и т. А старшее поколение все-таки ходит на выборы в большей степени из-за надежды — как не себе, так детям лучшей жизни, — добавил Антипович.

Председатель социологической группы также высказался относительно той группы населения, которая не пришла на выборы.

— Я бы хотел напомнить слова Уинстона Черчилля, что плохую власть выбирают хорошие люди, которые не приходят на выборы. Теперь эти люди, которые не пришли на выборы, — им значительно легче критиковать любую власть: центральную или местную в том числе. но выбирали они ее? Нет! Это определенная психологическая в том числе защита: нежелание получить определенное разочарование в очередной раз. Но это также и подсказка политикам: люди добрые, давайте будем делать что-то хорошее для государства — и в том числе на местах, — добавил эксперт.

В «Право на владу» - директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Он отметил: голосовать на местных выборах пришел подкованный избиратель, со знаниями по всем направлениям международной политики, внутренней политики, оппозиции или позиции в отношении президента. Молодежь, по мнению Антиповича, шла на выборы из-за заинтересованности. Не присоединились к волеизъявлению те, кто испытывает депрессивные состояния, разочарование и равнодушие.