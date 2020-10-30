Народный депутат Украины от политической партии «Слуга народа» Николай Тищенко получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Еще вчера получил счастливый тест — я здоров, полон сил и энергии. Тест отрицательный, работаем дальше, - отметил политик.
Напомним, что 16 октября народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко получил положительный результат теста на коронавирус.
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Народный депутат Украины от политической партии «Слуга народа» Николай Тищенко получил отрицательный результат теста на COVID-19.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
— Еще вчера получил счастливый тест — я здоров, полон сил и энергии. Тест отрицательный, работаем дальше, - отметил политик.
Напомним, что 16 октября народный депутат Украины от «Слуги народа» Николай Тищенко получил положительный результат теста на коронавирус.