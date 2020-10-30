Во Франции американская компания Apple временно закроет 85% своих фирменных магазинов электроники.
Такое решение приняли на фоне введения в стране общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса, сообщает Reuters.
Таким образом, с пятницы 17 из 20 магазинов Apple во Франции будут закрытыми. Работу в усеченном режиме продолжат лишь три торговые точки американской компании в Париже. Однако, для посещения магазина и приобретения продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке предварительно записаться.
Напомним, что во Франции растет число инфицированных коронавирусом, которые попадают в реанимацию, также зафиксирован самый высокий уровень летальных случаев с апреля.
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Во Франции американская компания Apple временно закроет 85% своих фирменных магазинов электроники.
Такое решение приняли на фоне введения в стране общенационального карантина в связи со второй волной коронавируса, сообщает Reuters.
Таким образом, с пятницы 17 из 20 магазинов Apple во Франции будут закрытыми. Работу в усеченном режиме продолжат лишь три торговые точки американской компании в Париже. Однако, для посещения магазина и приобретения продукции компании клиенты должны будут в обязательном порядке предварительно записаться.
Напомним, что во Франции растет число инфицированных коронавирусом, которые попадают в реанимацию, также зафиксирован самый высокий уровень летальных случаев с апреля.