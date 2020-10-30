По состоянию на 10:00 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9552 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 465 (+7).
Из всех 9552 (+195) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 77, всего выздоровели - 2012. Умерло всего от последствий COVID-19 - 162, за сутки - 2.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
По состоянию на 10:00 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 9552 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 465 (+7).
Из всех 9552 (+195) подтвержденных случаев по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 77, всего выздоровели - 2012. Умерло всего от последствий COVID-19 - 162, за сутки - 2.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.