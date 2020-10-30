По состоянию на 10:00 30 октября в Николаевской области выявлено 195 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 9552 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 465 (+7).

Из всех 9552 (+195) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 6799 человек (+144);

Первомайск - 311 человек (+4);

Южноукраинск - 279 человек (+1);

Вознесенск - 325 человек;

Очаков - 51 человек (+1);

Арбузинский район - 43 человека (+6);

Баштанский район - 107 человек (+1);

Березанский район - 105 человек;

Братский район - 35 человек (+2);

Березнеговатский район - 16 человек;

Веселиновский район - 84 человека (+1);

Витовский район - 281 человек (+3)

Вознесенский район - 116 человек (+1);

Врадиевский район - 113 человек;

Еланецкий район - 70 человек;

Доманевский район - 100 человек (+1);

Казанковский район - 91 человек (+15);

Кривоозерский район - 89 человек (+9);

Николаевский район - 128 человек (+3);

Новобугский район - 46 человек;

Новоодесский район - 140 человек;

Очаковский район - 39 человек (+1);

Первомайский район - 109 человек (+1);

Снигиревский район - 75 человек (+1).

Выздоровели больных за сутки - 77, всего выздоровели - 2012. Умерло всего от последствий COVID-19 - 162, за сутки - 2.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.