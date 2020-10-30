За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро пятницы, 30 октября.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 378 729 человек, из них 155 026 выздоровели, летальных исходов — 7041.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (+741), Харьковской (+659), Хмельницкой (+521), Одесской (+493), Донецкой (+466) и Львовской (+425) областях.

Стоит отметить, что предыдущим антирекордом было 7 517 случаев заражения в сутки.

Напомним, что правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили. Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений. Решение о делении страны на зоны пересматривают раз в 7 дней.