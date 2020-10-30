В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.
По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.
– По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать, - заявил он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.
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В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.
По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.
– По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать, - заявил он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.