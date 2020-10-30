В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, пишет РБК-Украина.

По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.

– По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать, - заявил он.

Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 8312 человек, зафиксировано 173 летальных случая, 3394 пациента выздоровели.