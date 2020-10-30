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В албанском порту Влера задержали яхту, на которой находятся четверо граждан Украины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Балканский обозреватель.
Украинцы путешествовали из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.
Украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.
Напомним, захваченных в июле 2020 года у берегов Нигерии украинских моряков освободили. Члены экипажа судна Curacao Trader вернулись в Украину.
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В албанском порту Влера задержали яхту, на которой находятся четверо граждан Украины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Балканский обозреватель.
Украинцы путешествовали из Турции в Черногорию, но, по их словам, у них закончилось топливо.
Украинцев задержали по обвинению в нарушении албанской границы. Полиция подозревает, что яхта могла использоваться в криминальных целях.
Напомним, захваченных в июле 2020 года у берегов Нигерии украинских моряков освободили. Члены экипажа судна Curacao Trader вернулись в Украину.