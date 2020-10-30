По итогам матчей второго тура группового раунда еврокубков Украина пропустила вперед Шотландию и опустилась на 12 место. Из украинских клубов на неделе очки в копилку национальной ассоциации принесли «Шахтер» и «Динамо».

Донецкая и киевская команды сыграли вничью с «Интером» (0:0) и «Ференцварошем» (2:2) соответственно в матчах Лиги чемпионов. Луганска «Заря» во втором по значимости европейском клубном турнире баллов не набрала, минимально уступив «Браге» (1:2). В совокупности три команды набрали 0,4 балла.

Теперь у Украины в общем 29,900 балла, а у шотландской ассоциации - 30,125. Страна представлена двумя клубами в Лиге Европы. «Селтик» сыграл вничью с «Лиллем» (2:2), а «Рейнджерс» победил «Лех» (1:0).

На один балл от украинцев отстает Турция, оба представителя которой проиграли, потому очков рейтинга страны не добавили.

На 10 месте идет Австрия (32,625) с представительством в 4 команды. «Зальцбург» в Лиге чемпионов проиграл «Атлетико» (2:3), в Лиге Европы «Вольфсберг» справился с «Фейеноордом» (4:1), ЛАСК - с «Лудогорцем» (4:3), а вот «Рапид» уступил «Мольде» (0:1). Эти результаты принесли стране 0,8 балла.

На 9 месте остались Нидерланды (33,800). «Аякс» поделил очки с «Аталантой» (2:2) в ЛЧ, АЗ Алкмар в Лиге Европы разгромил «Риеку» (4:1), ПСВ одолел «Омонию» (1:2). Уступил только «Фейеноорд», разгромно проигра «Вольфсбергу» (1:4).

Украина очень важно вернуться на 11 строку в таблице, которая распределяет путевки в еврокубки на сезон-2022/23. Это место при определенных раскладах дает право стране делегировать в Лигу чемпионов два клуба.

Напомним, ранее сборная Украины разгромно уступила национальной команде Франции в товарищеской встрече накануне матчей Лиги наций.



