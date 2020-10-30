Европейский союз поздравил партию «Европейская Солидарность» с успешными результатами на местных выборах, в частности, с победой в 5 регионах Украины.

Об этом говорится в сообщении ЕНП, опубликованном в Twitter.

– Поздравляем «Европейскую Солидарность» с успешными результатами по всей Украине, включая победу в 5 регионах. Партнеры ЕНП, которые решительно защищают европейский путь Украины и сопротивляются российской агрессии, продолжают демонстрировать свою сильную позицию в украинской политике, - говорится в сообщении.

Отметим, Европейская народная партия – всего межпартийное объединение в Евросоюзе. Сейчас в ЕНП входят 83 партии и партнеры из 43 стран, президент Европейской комиссии, 10 глав государств и правительств стран, не входящих в ЕС, 10 членов Европейской комиссии и самая большая группа в Европарламенте.

10 сентября 2019 партия «Европейская солидарность» официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую силу объединенной Европы в статусе наблюдателя.

Напомним, партия «Европейская Солидарность» победила в 5 регионах Украины, и зашла во все областные советы страны.