Производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Об этом сообщает пресс-сужба «Нафтогаза».
Отмечается, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38.
– 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность, - говорится в сообщении.
В то же время в компании подчеркнули, что, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
«Нафтогаз» призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей.
– Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предотвратить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867, - говорится в позиции «Нафтогаза».
Отмечается, что к таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.
Об этом сообщает пресс-сужба «Нафтогаза».
Отмечается, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38.
– 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность, - говорится в сообщении.
В то же время в компании подчеркнули, что, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.
«Нафтогаз» призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей.
– Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предотвратить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867, - говорится в позиции «Нафтогаза».
Отмечается, что к таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:
Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.