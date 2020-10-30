Производители тепла в 24 населенных пунктах Украины до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Об этом сообщает пресс-сужба «Нафтогаза».

Отмечается, что за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38.

– 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон - в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность, - говорится в сообщении.

В то же время в компании подчеркнули, что, кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

«Нафтогаз» призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей.

– Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а учредители таких предприятий могли предотвратить развитие проблемы. Речь идет о выполнении обязательных условий поставки газа, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 №867, - говорится в позиции «Нафтогаза».

Отмечается, что к таким условиям, в частности, относится подписание договора с Нафтогазом соответствии с законодательством, а также выполнение одного из трех следующих условий:

соблюдение уровня расчетов не ниже 90% по всем заключенным с НАК «Нафтогаз Украины» договорам (без учета штрафных санкций). Для производителя тепловой и электрической энергии, управления имуществом которого осуществляет Фонд государственного имущества, не ниже 60%;

или заключение и исполнение договора с НАК «Нафтогаз Украины» о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору в рамках реализации Закона Украины «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители»;

или подание и выполнение согласованного исполнительным органом соответствующего местного совета графика погашения задолженности, а также осуществление текущих расчетов за использованный природный газ.

Напомним, газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.