Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» установила цену на природный газ для бытовых клиентов в ноябре 2020 года на уровне 6,33 гривны за кубический метр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). По сравнению с октябрем цена газа выросла на 34,7%.

Об этом сообщается на сайте компании.

Напомним, «Нафтогаз» резко повысил цены на газ для населения в августе-сентябре. В частности, ГК «Нафтогаз Украины» подняла цену в августе на 9% до 3,24 гривны за кубический метр.

В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 гривен за кубический метр. Кроме того, «Нафтогаз» повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 гривны за кубический метр до 5,24 гривны за кубический метр.

При этом ранее в компании заявили, чтов в ближайшие месяцы стоит ожидать повышения цены на газ. При этом в Украине стремительный рост цен могут сдержать значительные запасы газа в хранилищах.