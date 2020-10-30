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В Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.
Как сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
При этом, как отметил Александр Стадник, кафе и рестораны города должны придерживаться карантинных мер.
— Теперь ваша очередь сдержать слово! Придерживайтесь и соблюдайте карантинные мероприятия в своей работе! Не подведите нас!, - написал Александр Стадник.
Отметим, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании обновила зоны карантина в Украине. Согласно данному решению Николаев по-прежнему остается в «красной» карантинной зоне.
При этом в городе действуют следующие ограничения:
Отметим, что данное решение вступит в силу с понедельника, 2 ноября.
Напомним, что во вторник, 27 октября, в Николаеве прошел «Мирный митинг», на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.
После этого, Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций поддержал обращение городского штаба о работе заведений общественного питания и учреждений культуры в «красной» зоне карантина.
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В Николаеве разрешили работать заведениям общественного питания в условиях вхождения города в «красную» зону карантина.
Как сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник, такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
При этом, как отметил Александр Стадник, кафе и рестораны города должны придерживаться карантинных мер.
— Теперь ваша очередь сдержать слово! Придерживайтесь и соблюдайте карантинные мероприятия в своей работе! Не подведите нас!, - написал Александр Стадник.
Отметим, что Госкомиссия ТЭБ и ЧС на сегодняшнем заседании обновила зоны карантина в Украине. Согласно данному решению Николаев по-прежнему остается в «красной» карантинной зоне.
При этом в городе действуют следующие ограничения:
Отметим, что данное решение вступит в силу с понедельника, 2 ноября.
Напомним, что во вторник, 27 октября, в Николаеве прошел «Мирный митинг», на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.
После этого, Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций поддержал обращение городского штаба о работе заведений общественного питания и учреждений культуры в «красной» зоне карантина.