Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций поддержал обращение городского штаба о работе заведений общественного питания и учреждений культуры в «красной» зоне карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

— Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла наши предложения и рекомендации по ослаблению некоторых карантинных мер для заведений общественного питания, учреждений образования и культуры, — написал он.

Мэр сообщил, что завтра в 10:00 состоится заседание Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на которой будут рассматриваться данные предложения.

Ранее сообщалось, что областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций одобрил открытие детских садов и начальной школы в Николаеве и принял решение обратиться к государственной комиссии с просьбой ослабить карантинные ограничения не смотря на вхождения города в «красную зону».

Напомним, во вторник, 27 октября, в Николаеве прошел «Мирный митинг», на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.