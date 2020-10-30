Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий объяснил, почему не внес собственный участок в Крыму в реестр электронных деклараций. Об этом он рассказал во время брифинга.

Об этом пишет 112.Украина.

— Почему я не внес его в реестр? Я до сих пор не знаю, как это сделать. Я не признаю Крым российским, но обстоятельства не от меня зависят, создались так. Когда откроете декларацию, можно увидеть, что определенные сведения ты должен внести: что это за земельный участок, где он, кадастровый номер, его оценка и тому подобное. Вносить то, что ты не признаешь, – это тоже будут разные мнения, - сказал Александр Тупицкий.

Тупицкий отметил, что в отношении него возбуждено уголовное дело в РФ.

— Я почитал разные мнения юристов, они разнообразны. Не было никакого ни договора купли-продажи, ни дарения, были обстоятельства, которые нужно было решать. По законам РФ при таких обстоятельствах дом могут и снести, если он находится на чужой территории, и никто разбираться не будет. Тем более что в отношении меня возбуждено уголовное дело, - добавил глава КСУ.

Напомним, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал собственником земельного участка в поселке Кореиз Автономной республики Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству.

Договор купли-продажи земли в Крыму Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации. Его показала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии России. При этом для украинских должностных лиц законодательством установлены ограничения на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории.

Кроме того, по информации журналистов, Тупицкий не отразил информацию о приобретении участка в своей декларации об имуществе и доходах. В декларациях Тупицкого за 2018 и 2019 год нет упоминания о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Напомним, сегодня утром у здания Конституционного суда Украины в Киеве прошла акция протеста против судей, принявших скандальное решение о фактической отмене системы e-декларирования.