В пятницу, 30 октября, у здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция протеста против судей, принявших скандальное решение о фактической отмене системы e-декларирования.

Об этом пишет «Новое время».

Среди организаторов акции — Центр противодействия коррупции, Движение сопротивления капитуляции и несколько других организаций. Они подчеркивают, что КСУ «продолжает уничтожать антикоррупционные институты».

— Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников — одно из таких, - утверждают организаторы демонстрации.

Протест проходит под слоганом «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» — «туда, где им и место».

— Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины, - было сказано в анонсе акции.

Участников акции призвали приходить в масках или других средствах защиты, а также воздержаться от использования партийной или любой другой символики.

Как пишет Страна.ua, здание Конституционного суда забросали презервативами и петардами.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.