В пятницу, 30 октября, у здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция протеста против судей, принявших скандальное решение о фактической отмене системы e-декларирования.
Об этом пишет «Новое время».
Среди организаторов акции — Центр противодействия коррупции, Движение сопротивления капитуляции и несколько других организаций. Они подчеркивают, что КСУ «продолжает уничтожать антикоррупционные институты».
— Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников — одно из таких, - утверждают организаторы демонстрации.
Протест проходит под слоганом «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» — «туда, где им и место».
— Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины, - было сказано в анонсе акции.
Участников акции призвали приходить в масках или других средствах защиты, а также воздержаться от использования партийной или любой другой символики.
Как пишет Страна.ua, здание Конституционного суда забросали презервативами и петардами.
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.
На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.
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В пятницу, 30 октября, у здания Конституционного суда Украины в Киеве проходит акция протеста против судей, принявших скандальное решение о фактической отмене системы e-декларирования.
Об этом пишет «Новое время».
Среди организаторов акции — Центр противодействия коррупции, Движение сопротивления капитуляции и несколько других организаций. Они подчеркивают, что КСУ «продолжает уничтожать антикоррупционные институты».
— Решение об отмене ответственности за ложь в декларациях чиновников — одно из таких, - утверждают организаторы демонстрации.
Протест проходит под слоганом «Отправим судей-предателей КСУ в Ростов» — «туда, где им и место».
— Своими решениями судьи КСУ предоставляют индульгенцию сотням чиновников-коррупционеров, а также ставят под угрозу безвиз, критически важную финансовую помощь от европейских институтов и европейское направление развития Украины, - было сказано в анонсе акции.
Участников акции призвали приходить в масках или других средствах защиты, а также воздержаться от использования партийной или любой другой символики.
Как пишет Страна.ua, здание Конституционного суда забросали презервативами и петардами.
Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.
Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.
На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.